İYİ Parti İBB Başkan adayı kim olacak? İYİ Parti İBB adaylığı için ittifak yapacak mı, kimi aday gösterecek?

İyi Parti İstanbul adayı kim olacak? İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener zehir zemberek sözlerle yerel seçimlerde tüm liderlere ayrı ayrı aday çıkarma çağrısında bulunmuştu. Peki, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? Detaylar...

İYİ PARTİ İBB ADAYI KİM OLACAK?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarını çıkartacaklarını belirterek "Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız" dedi. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı henüz açıklanmadı.

"MİLLETİN UMUTLARI YEŞERDİ"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, partisinin hafta sonu Afyon'da gerçekleştirdiği etkinlik için de "Kocatepe buluşmamız milletimizin umutlarını yeşertti. Siyasette yeniden güçlü bir başlangıcın fitilini ateşledi" değerlendirmesini yaptı.

"ERDOĞAN'IN DA AÇIKLAMA YAPMASINI BEKLİYORUZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyon'da tüm siyasi parti genel başkanlarına yaptığı "yerel seçimlere ayrı ayrı girelim" çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen "Ayrı ayrı seçime girme" çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur" cevabını değerlendiren Zorlu, şunları söyledi: "Genel Başkanımızın bu çağrısı tüm siyasi partilere yapıldı. Bu konuyla ilgili Sayın Erdoğan'ın da açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu çağrının özünde Türk milletinin yaşadığı sorunları aşabilmek gayesi var.

"DEVLETİMİZİN KAYNAKLARI HOYRATÇA KULLANILDI"

Ülkemizdeki kutuplaşma, kıskaç siyaseti; bir tarafın sürekli iktidar ve onun paydaşları üzerinden konuşlandırılan devletin kaynakları. Bu öylesine özümsendi ki siyasi partilerce devletimizin kaynakları hoyratça kullanıldı. Seçim döneminde birçok kez herkese yasak getirilirken kendilerini yasaklardan muaf tutan kararlara imza attılar. Siyasi partiler kendi kimlikleriyle, öz bilinçleriyle, ortaya koydukları kuruluş felsefeleriyle hizmet edemez, rekabet edemez hale geldi. Bu bilinç dışılığı, normal dışılığı ortadan kaldırmak ve milleti merkezine alan bir anlayışla, onun daha iyi hizmet almasını esas alan bir düsturla Genel Başkanımız diyor ki tüm siyasi partilere 'gelin kendi kadrolarımızla yarışalım.

"İTTİFAK SİYASETİNE BİR DUR DEMELİYİZ"

Yerel seçimlerde ittifak diye bir şey yok hukuken yok. Yüzde 50+1 zorunluluğu da bulunmamaktadır. Hal böyleyken zorla sayısal çoğunluk üzerinden insanlarımızı yokluk – varlık 'zillet' gibi ifadelerle ölüm kalım mücadelesine götürüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Demokrasi, çoğulculuk, kardeşlik hukuku diye bir şey var. İnsanları düşmanlaştırmaktan yorulmadınız mı hala. Bizim isyanımız bunadır. Bizim çağrımız bunu düzeltmeye yöneliktir. Bir süre sonra apartman yönetimlerinde, kooperatiflerde, her yerde ittifak kurmak için çağrı oluşacak. Böyle bir siyaset olamaz. Buna artık bir dur demeliyiz. Biz başından beri bu sistemin getirdiği dayatmanın karşısında olduk. Bu tutarlılık içinde bu çağrıda bulunduk. Bu çağrıyı yerine getirme gayesi içerisinde olacağız. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere diğer siyasi partilerden ne cevap gelecek hep birlikte göreceğiz."

"İNSANIMIZIN ZENGİNLİĞİNİ ORTAYA KOYACA BİR ATMOSFER İSTİYORUZ"

"Yerel seçimlerde ittifak olmayacaksa iş birliği nasıl yapılacak?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Genel Başkanımızın ittifak yerine milletimizin isteği hasıl olduğunda ve her yörenin yerel koşulları dikkate alınarak iş birlikleri olabileceğine dair ifadesi de oldu. Bizim için önemli olan yerelde hizmetin nasıl gerçekleşeceği. Maalesef Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu 'Merkezde biz, yerelde biz, her yerde biz, hepimiz Türkiye'yiz' anlayışıyla Türkiye yönetilemez, böyle bir anlayış yok. Biz 85 milyon insanımızın zenginliğini ortaya koyacak bir yerel seçim atmosferi istiyoruz."

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARMANIN HAZIRLIKLARI İÇERİSİNDEYİZ"

"İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday mı çıkaracaksınız?" sorusunu ise Zorlu, şöyle yanıtladı:

"2019 seçimlerindeki göreli başarının ortaya çıkışında iyi partinin büyük bir çabası oldu. Bu iş birliği zaten bizim teklifimizdi. Biz o zaman sorumluluktan, milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı. Ancak bugün bazı siyasi partiler İstanbul ve Ankara'da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu köpürtüyorlar, gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar. Ama biz çok net bir şey koyduk ortaya; biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz."