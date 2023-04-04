İyi Parti hangi ittifakta? İyi Parti Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı?

Seçim günü yaklaştıkça vatandaşlar seçim gündemine ilişkin tüm detayları araştırıyor. Merak edilen konulardan biri de seçimlerde İyi Parti hangi ittifakta oldu. Peki, İyi Parti hangi ittifakta?