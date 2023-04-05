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İYİ Parti grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? İYİ Parti grup toplantısı bugün mü?

İYİ Parti grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? İYİ Parti grup toplantısı bugün mü?

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TBMM'de gerçekleşecek olan İYİ Parti grup toplantısının ne zaman olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında İYİ Parti grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? İYİ Parti grup toplantısı bugün mü? soruları aratılıyor. Peki, İYİ Parti grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? İYİ Parti grup toplantısı bugün mü?

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İyi Parti'nin grup toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapacağı konuşma ise bir diğer merak konusu. Peki, İYİ Parti grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? İYİ Parti grup toplantısı bugün mü? İşte detaylar...

İYİ PARTİ GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN?

İYİ Parti grup toplantısı 5 Nisan günü saat 10:30'da başlayacak.

İYİ Parti grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? İYİ Parti grup toplantısı bugün mü?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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