İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Şişli'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Akşener Şişli'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı

İSTANBUL - Şişli'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Bu işi ciddiye alıp her birimiz koşa koşa oyumuzu kullanacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Şişli'de 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Kendisini görmek için toplanan kalabalığa otobüsün üzerinden kısa bir konuşma yapan Akşener, "Artarak coşarak büyüyerek seçime gidiyoruz. Bu işi ciddiye alıp her birimiz koşa koşa oyumuzu kullanacağız. Arkadaşlarımızı ailelerimizi ikna edeceğiz.1 oy Kemal'e 1 oy Meral'e söz mü?" dedi. Akşener daha sonra vatandaşları selamlayarak bölgeden ayrıldı.