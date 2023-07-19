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İyi Parti'de ihraç edilmesi istenenler kimler? İyi Parti'de ihraç edilen 6 isim kim, neden ihraç edildiler?

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İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Peki İyi Parti'de ihraç edilmesi istenenler kimler? İyi Parti'de ihraç edilen 6 isim kim, neden ihraç edildiler? İyi Parti'de kimler neden ihraç edildi? İşte detaylar...

Son Dakika: İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiSon Dakika: İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi
İYİ Parti, akaryakıta yapılan ÖTV zammının iptali için Danıştay'da dava açtıİYİ Parti, akaryakıta yapılan ÖTV zammının iptali için Danıştay'da dava açtı

İyi Parti'de kimler neden ihraç edildi? İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Peki İyi Parti'de ihraç edilmesi istenenler kimler? İyi Parti'de ihraç edilen 6 isim kim, neden ihraç edildiler? İyi Parti'de kimler neden ihraç edildi? İşte detaylar haberimizde...

İYİ PARTİ'DE İHRACI İSTENENLER KİMLER?

İYİ Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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