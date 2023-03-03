İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı merak konusu oldu. Peki, İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı kim? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayını söyledi mi? İşte detaylar...

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6'lı masanın liderleri 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yaptığı açıklama sonrasında İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı merak konusu oldu. Peki, İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı kim? Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayını söyledi mi? Detaylar haberimizde...

İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Dün toplantıdan Kılıçdaroğlu'nun adı adaylık için beyan edildi. Biz ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adını andık. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi." dedi.

"5 PARTİ, KILIÇDAROĞLU YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ"

Dün ortak Cumhurbaşkanı adayını tartıştık. Bu doğrultuda 5 parti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönünde görüşlerini paylaştılar. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında açık ara kazandığını gördüğümüz Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için görüşümüzü beyan ettik. Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için bütün partilerin belirleyeceği çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini önerdik.

Bu görüşlerimiz kesin bir şekilde reddedildi. Altılı masanın son toplantısında bir tırnak için anlayışa varıldı. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anladık ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, kutlu bir zafere tercih edilmiştir.