İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıdan saatler sonra binayı kurşunlayan kişinin yakalandığı haberleri gündeme geldi. Peki, İYİ Parti binasını kurşunlayan kim, yakalandı mı? 31 Mart 2023 İYİ Parti binasını kim kurşunladı, kimliği tespit edildi mi, ne cezası aldı? İşte detaylar...

31 Mart 2023 bugün İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Zeytinburnu'daki binada polis incelemelerde bulunuyor. Ek olarak saldırıyı düzenleyen kişinin yakalandığı duyuruldu. Bunun ardından parti binasını kurşunlayan kişinin kim olduğu merak edildi. Peki, İYİ Parti binasını kim kurşunladı, yakalandı mı? İşte ayrıntılar...

İYİ PARTİ BİNASINA SALDIRI MI YAPILDI?

İYİ Parti'nin İstanbul Zeytinburnu'daki il başkanlığı binasına sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Binanın penceresinden giren kurşunun içerideki bir koltuğa isabet ettiğine ilişkin fotoğraflar servis edilirken, polis binada incelemelerde bulundu.

Sözcü'ye konuşan İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri Alper Akdoğan, "Kurşun ana giriş kapısındaki kafeteryalar bölümünde koltuğa saplanmış" dedi.

İYİ Parti İstanbul eski İl Başkanı Buğra Kavuncu saldırıya ait görselleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kavuncu paylaşımında "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı. 2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, 'Beni kendinle uğraştırma' tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ BİNASINI KİM KURŞUNLADI, YAKALANDI MI?

Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti. Zeytinburnu'daki binada polis incelemelerde bulunuyor. Öte yandan saldırı ihbarını alan polislerin İYİ Parti binasına gitmeleri sonrası saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Son dakika gelen haberlere göre İYİ Parti binasını kurşunlayan kişi yakalandı. Kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor. Gelişmeleri aktaracağız...

SON DAKİKA GÜNCELLEME (İYİ PARTİ BİNASINA SALDIRAN KİŞİ YAKALANDI)

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Saldırganın yakalandığını belirten Soylu, "Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." dedi.

İyi Parti'nin İstanbul Zeytinburnu'daki il başkanlığı binasına sabaha karşı silahlı saldırıda bulunuldu. Polis olayın ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik açıklama geldi.

Bakan Soylu saldırganın yakalandığını belirterek, "Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." ifadelerini kullandı.