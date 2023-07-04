24 Haziran'da 3'ncü Olağan Kurultayını gerçekleştiren İyi Parti'de gözler başkanlık divanına çevrilmişti. Merakla beklenen divan üyeleri belli oldu. Peki İyi Parti Başkanlık Divanı değişti mi, kimler var?

İyi Parti Başkanlık Divanı kimler var? 24 Haziran'da 3'ncü Olağan Kurultayını gerçekleştiren İyi Parti'de gözler başkanlık divanına çevrilmişti. Merakla beklenen divan üyeleri belli oldu. Peki İyi Parti Başkanlık Divanı değişti mi, kimler var? Detaylar...

İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz ay 3. Olağan Kurultayını gerçekleştiren İyi Parti'de yeni Başkanlık Divanı da belli oldu. Bir zamanlar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağ kolu olan Oktay Vural, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı olarak görevlendirildi.

İŞTE İYİ PARTİ'NİN YENİ BAŞKANLIK DİVANI