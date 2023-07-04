İyi Parti Başkanlık Divanı değişti mi, kimler var?
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24 Haziran'da 3'ncü Olağan Kurultayını gerçekleştiren İyi Parti'de gözler başkanlık divanına çevrilmişti. Merakla beklenen divan üyeleri belli oldu. Peki İyi Parti Başkanlık Divanı değişti mi, kimler var?
İyi Parti Başkanlık Divanı kimler var? 24 Haziran'da 3'ncü Olağan Kurultayını gerçekleştiren İyi Parti'de gözler başkanlık divanına çevrilmişti. Merakla beklenen divan üyeleri belli oldu. Peki İyi Parti Başkanlık Divanı değişti mi, kimler var? Detaylar...
İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI DEĞİŞTİ
Geçtiğimiz ay 3. Olağan Kurultayını gerçekleştiren İyi Parti'de yeni Başkanlık Divanı da belli oldu. Bir zamanlar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağ kolu olan Oktay Vural, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı olarak görevlendirildi.
İŞTE İYİ PARTİ'NİN YENİ BAŞKANLIK DİVANI
- Siyasi İşler Başkanı: Oktay Vural
- Genel Sekreter: Ayfer Yılmaz
- Teşkilat Başkanı: M. Satuk Buğra Kavuncu
- Mali İşler Başkanı: M. Cem Özdemir
- Kurumsal İlişkiler Başkanı: Şükrü Kuleyin
- Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Ahmet Zeki Üçok
- Seçim İşleri Başkanı: Sedat Aksakallı
- Uluslararası İlişkiler Başkanı: M. Naci Cınıslı
- Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı : Ayyüce Türkeş
- Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı : M. Tolga Akalın
- Yerel Yönetimler Başkanı : Burak Akburak
- Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü: Kürşat Zorlu
- Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge Yılmaz
- Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit Özlale
- Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı : Birol Aydemir
- Milli Güvenlik Politikaları Başkanı : Ali Demir
- Eğitim Politikaları Başkanı : Sevinç Atabay
- Toplumsal Politikalar Başkanı: Ece Güner
- Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile Yüksel
- Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı: Türker Yörükçüoğlu
- Parti İçi Eğitim Başkanı: Ayşe Sucu