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İYİ Parti ayrıldı mı? İYİ Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu?

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İYİ Parti ayrıldı mı? İYİ Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu?

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun bugünkü açıklamaları sonrası İYİ Parti ittifaktan ayrıldı mı sorusu gündeme taşındı. Peki, İYİ Parti ayrıldı mı? İYİ Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu?

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan yaylım ateşi: Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum, masada bize pusu kurulduİYİ Partili Ağıralioğlu'ndan yaylım ateşi: Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum, masada bize pusu kuruldu
Kulisleri hareketlendiren iddia: Millet İttifakı seçimi kazanırsa yeni Ekonomi Bakanı İYİ Partili Bilge Yılmaz olacakKulisleri hareketlendiren iddia: Millet İttifakı seçimi kazanırsa yeni Ekonomi Bakanı İYİ Partili Bilge Yılmaz olacak

İyi Parti ayrıldı mı? İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun bugünkü açıklamaları sonrası İYİ Parti ittifaktan ayrıldı mı sorusu gündeme taşındı. Peki, İYİ Parti ayrıldı mı? İYİ Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu? Detaylar...

İYİ PARTİ İTTİFAKTAN AYRILDI MI?

İYİ Parti'den konu ile ilgili henüz ayrılacaklarına dair bir açıklama yapılmadı. İYİ Parti Millet İttifakı'nda yer almaya devam ediyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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