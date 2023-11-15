İYİ Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı İsmail Yaşar kimdir? İsmail Yaşar kim, kaç yaşında, nereli?

İYİ Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı İsmail Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 3 ilçe başkan adayını açıkladı. Buna göre; Arnavutköy'de İsmail Yaşar, Maltepe'de Ramazan Uğral, Güngören'de ise Pelin Sellitepe Turan aday gösterilecek. Peki, İYİ Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı İsmail Yaşar kimdir?

İyi Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı İsmail Yaşar kimdir, kaç yaşında, nereli? İyi Parti'nin İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde aday gösterdiği İsmail Yaşar'ın kim olduğu merak ediliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 3 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.

İYİ PARTİ ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

İyi Parti'nin Arnavutköy ilçesinde aday İsmail Yaşar oldu. İYİ Parti Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi İsmail Yaşar, 1972 yılında doğdu.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünden mezundur. 1991 -1999 yılları arasında İçişleri Bakanlığında 1999-2012 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığında görev yaptı. 2012'den itibaren uluslararası lojistik gümrük ve dış ticaret ile uğraşmaktadır. 2 çocuk babası orta derecede İngilizce bilmektedir.

İYİ PARTİ 7 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, konuşmasına başlamadan önce İstanbul'daki 3 ilçe başkan adayını açıkladı. Buna göre, Arnavutköy'de İsmail Yaşar, Maltepe'de Ramazan Uğral, Güngören'de ise Pelin Sellitepe Turan aday gösterilecek.

Diğer açıklanan adaylar ise şu isimler oldu:

Kocaeli Gebze: Sadık Güvenç

Kocaeli Karamürsel: Mehmet Baş

Erzurum Yakutiye: Fatih Güney

Isparta Şarkikaraağaç: Cemil Çiçek