Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla düzenlenen İYİ Parti Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde İYİ Parti Ankara İl Başkanı belli oldu. Vatandaşlar ise arama motorlarında İYİ Parti Ankara İl Başkanı kim oldu? İYİ Parti Ankara İl Başkanı kimdir? sorularına yanıt aradı.

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221 oy alarak İYİ Parti Ankara İl Başkanlığına seçilen isim belli oldu. İYİ Parti'nin Ankara İl Başkanı ise merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında İYİ Parti Ankara İl Başkanı kim oldu? İYİ Parti Ankara İl Başkanı kimdir? araması yapıyor. İşte merak edilenler...

İYİ PARTİ ANKARA İL BAŞKANI KİM OLDU?

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığına Faruk Köylüoğlu seçildi. Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla düzenlenen İYİ Parti Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde, il başkanlığına tek aday Köylüoğlu oldu. Köylüoğlu, 221 oy alarak İYİ Parti Ankara İl Başkanlığına seçildi.