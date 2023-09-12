2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacağı ve İYİ Parti Ankara Belediye Başkan adayı kim olacağı merak ediliyor. Ankara Belediye Başkan adayı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak soruları gündeme geliyor. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi İYİ Parti'nin yol haritası belirleniyor. Peki, İYİ Parti Ankara Belediye Başkan adayı kim olacak? Ankara Belediye Başkan adayı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

İyi Parti'nin yerel seçimlerde Ankara'da aday göstereceği isimler konuşulmaya başlandı. İYİ Parti Ankara Belediye Başkan adayı kim olacak ve Ankara Belediye Başkan adayı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt aranıyor. İYİ Parti Ankara için kimi aday göstereceği merak ediliyor. İYİ Parti Ankara Belediye Başkan adayı kim olacak? Ankara Belediye Başkan adayı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

İYİ PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLACAK?

İYİ Parti ile ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. İYİ Parti'de Ankara için Adnan Beker, Kürşad Zorlu ve Koray Aydın isimleri üzerinde duruluyor.

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CHP'de Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mansur Yavaş Ankara, Tunç Soyer de İzmir'e yeniden talip olduğunu açıklarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sefer ittifak yapmadan seçimlere gireceğini söyledi. Büyükşehirlerde aday gösterilecek isimleri ince eleyip sık dokuyan İYİ Parti ile ilgili Ankara kulislerini sallayan bir iddia ortaya atıldı.

ANKARA'DA ADNAN BEKER, KÜRŞAD ZORLU VE KORAY AYDIN KONUŞULUYOR

İddiaya göre, İYİ Parti'de Ankara için 3 isim konuşuluyor. Bunlar Adnan Beker, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve Koray Aydın.

Adnan Beker

Kürşad Zorlu

Koray Aydın