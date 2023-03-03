İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener'in açıklamaları altılı masada Cumhurbaşkanı adayı kriz olduğunu kamuoyuna yansıttı. Peki, İYİ Parti altılı masadan ayrıldı mı? İYİ partinin adayı kim olacak? Millet ittifakının adayı kim oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının ikinci tur görüşmelerinin son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde önceki gün yapmıştı. Cumhurbaşkanı adayının berelendiği toplantının ardındanİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kameralar karşısına çıkarak dikkat çeken açıklamalıda bulundu. Akşener'in açıklamalarının ardındanİYİ Parti Millet ittifakından ayrılıp ayrılmayacağı gündeme geldi. Peki, İYİ Parti altılı masadan ayrıldı mı? İYİ partinin adayı kim olacak? Millet ittifakının adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

İYİ PARTİ ALTILI MASADAN AYILIDI MI?

Dün yapılan toplantın ardından kameralar karşısında açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması şu şekilde:

"Tüm farklılıklarımıza rağmen 5 partiyle bir masaya oturduk. Birçok önemli konuda mutabakat sağladık. Dünkü toplantıda da aday konusunu tartıştık. 5 parti bize cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini getirdi. Biz ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu masaya aday olarak sunduk.

Kesin bir biçimde bu teklif reddedildi. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Hakarete uğradık, dişimizi sıktık. İftiraya uğradık, linç yedik. Ancak ne yazık ki olmadı. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. "İfadelerine yer verildi. Yapılan bu açıklamanın ardından İYİ Partinin altılı masadan ayrılacağı yönünde kamuoyunda algılandı. İYİ Partinin 2023 Seçimlerine kendi adayı ile girmesi bekleniliyor.

ALTILI MASANIN ADAYI KİM OLDU?

Dün yapılan Altılı masa toplantın ardından kameralar karşısında açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması şu şekilde:

Akşener, "İYİ parti bir tercihe zorlanmıştır, bir kıskaca alınmıştır. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Ben ve arkadaşlarım ülkemizin 20 yılını harap eden zihniyete karşı ilk günden beri aynı kararlılıkla duruyoruz. 'Ceketimi assam aday ederim' diyenlerin karşısındayız. Geçen sene 5 siyasi parti ile bir araya geldik. Birçok önemlisi konuda mutabakat sağladık. Dün, nihayet ortak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştık. Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini belirttiler. Üç yılı aşkın süredir sokaklarda sıklıkla duyduğumuz, milletimizin yoğun teveccüh gösterdiğine şahit olduğumuz, kamuoyu araştırmalarında da kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunun da yanında aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her bir siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacakları çalışmalar ışığında ortak Cumhurbaşkanı adayının objektif bir usulle belirlenmesini önerdik. Ancak maalesef bu görüşlerimiz masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi." ifadelerini kullandı. Buna göre Millet ittifakının 2023 Seçimlerdeki merak edilen Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu olacağı kesinleşti.