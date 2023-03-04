İYİ Parti'nin 6'lı Masa'ya dönmek için bir şartı var: Bunu yaparlarsa süreç devam eder

İyi Parti 6'lı Masa'ya dönebilir mi? Sorusu merak edilmekte. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na da adaylık çağrısında bulunan Akşener'in sözleri 6'lı masada deprem etkisi yaptı ancak iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na desteklerini belirtti. Peki, İYİ Parti 6'lı Masa'ya dönebilir mi? İYİ Parti 6'lı Masa'ya tekrar katılabilir mi?

İYİ PARTİ 6'LI MASA'YA DÖNEBİLİR Mİ?

Yaşanan gelişmeler sonrası İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Habertürk yayınına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. 6 Mart'ta yapılması planlanan Altılı Masa toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Erhan Usta, "Onunla ilgili karar almış değiliz. Milletvekillerimiz 2 Mart'ta görüşlerini ifade etti, 3 Mart'ta GİB toplantısı yapıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar, toplantılarla değerlendirilecektir. Bence kapı hala açık."

"BAŞLANGIÇ İLKELERİNE DÖNÜLÜRSE DEVAM EDERİZ"

İYİ Parti'nin tekrar masaya oturması için şart koşan Usta, "Pazartesi yapılacak toplantıya katılım kararı GİK'te değerlendirilecek. Henüz karar verilmedi. Kapı açık. Altılı masa baştaki çalışma ilkelerine dönecek olursa, isim konusunda da 'bu tavrı sürdüreceğiz' denirse bu devam eder. Ancak 'çalışma ilkelerinden vazgeçiyoruz' denirse olmaz.

"BİZDE HEP 'UZLAŞIYLA ÇIKACAK' GİBİ BİR RAHATLIK VARDI"

Cumhurbaşkanı adayının isminin neden daha önce konuşulmadığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Usta, "Bu konu keşke daha önce gelmiş olsaydı. Bu konu masaya gelmedi. Bizim açımızdan beklenti hep 'uzlaşıyla çıkacak' gibiydi. Bu konu, birkaç ay önce masaya gelseydi belki böyle bir gerginlik olmazdı" dedi.