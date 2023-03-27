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İYİ Parti 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili tüm gelişmeler merak edilirken milletvekili aday adayları hakkında detaylı araştırmalar merak edildi. İYİ Parti milletvekili aday adayı listesindeki isimler de mercek altına alındı. Peki, İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesinde kimler var? İşte, İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi.

Diş hekimi Akyürek, İyi Parti'den milletvekili aday adayı olduDiş hekimi Akyürek, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ünlü yapımcı Cebrail Mungan İyi Parti'nin aday adayıÜnlü yapımcı Cebrail Mungan İyi Parti'nin aday adayı

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesini araştırdı. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi İYİ Parti aday adayları isim listesinde kimler var. İşte, il il İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi ve detaylar….

Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi!

1-Selim Özgökçe

2-Serkan Saygın

3-Kadir Özlek

4-Fatih Şengin

5-Nurten Taş

6-İsmail Ensari

7-Ercan Çiçek

İYİ Parti 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

İYİ Parti 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

İYİ Parti 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

Lütfü Türkkan, Şanbaz Yıldız, Yüksel Ercan, Sevinç Akdemir, Ercüment Şahin, Mehmet Kamil Şirin, Yadullah Aktaş, Celalettin Kurt, Özhan Öztürk, Pelin Coştur Filiz, Pelin Dönge, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Büşra Kuşcu, Aynur Vergili, Hasan Sır, Turan Atilla, Abdulkadir Erbağcı,, Ali Paşa Naipoğlu, Gökçe Nesli Kondu Çağlayan, Nilay Kurt, Mustafa Kaan Kabakoğlu, Aşkın Özön, Şakir Süloğlu, Salih Işık, Ahmet Yücel Şanlı, Savaş Eminoğlu,Güzin Aşkın Atalı, Vedat Eryetiş, Ayla İlgün, Şafak Akın, Banu Aykan, Batuhan Işık, Meşkure Kaya, Koray Topçu, Mustafa Anayurtlu, Tülay Çivi, Seda Büyükkara, Dicle Akın, Erkut Kaya, Murat Özbay, Can Ünsal Kırat, Ercan Yamen, Rahim Arslan, Arif Kartal.

18.19.20.21.22. Dönem Milletvekili Ali Er,

Özer Özel,

Av. Ali Kamış

Uluslararası Çevre Uzmanı İş İnsanı Esra Kahraman

Ekonomist Kısmet Çelik,

Nesrin Sümer,

Bedriye Ergetir,

Yüksel Çelik,

Dr. Ali Rıza Özdeniz,

Nurten Polat Yerlikaya,

Op. Dr. Mehmet Turgut,

Av. Muhammed Gülhan,

1-Ahmet Çayırlı

2-Arife Yüksekdağ

3-Aslı Öz

4-Aydın Nuh Kaya

5-Birgül Bozkurt

6-Elçin Yörükoğlu

7-Emine Çiçek

8-Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi

9-Gaye Durul

10-Gökhan Karaçoban

11-Gökhan Görmez

12-Gürhan Özcan

13-Hasan Ağırkol

14-Hasan Baytekin

15-Hasan Eryılmaz

16-Hayriye Banu Elbirler

17-İlhan Türk

18-Kazım Özsoy

19-Levent Akçay

20-Mehmet Doğan

21-Mehmet Tobin

22-Mustafa Enöz

23-Mustafa Bozdoğan

24-Nazife Bozdemir

25-Nezahat Bölge Atak

26-Nurullah Yılmazgüneş

27-Orkun Şıktaşlı

28-Özgür Seyhan

29-Rifat Pelen

30-Sedat Tetiker

31-Sinem Arslan

32-Şebnem Haşlaman

33-Turhan Tunç

34-Volkan Bozdağ

35-Zehra Bülbül

İYİ Parti 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

İYİ Parti 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

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