İYİ Parti 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili tüm gelişmeler merak edilirken milletvekili aday adayları hakkında detaylı araştırmalar merak edildi. İYİ Parti milletvekili aday adayı listesindeki isimler de mercek altına alındı. Peki, İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesinde kimler var? İşte, İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi.