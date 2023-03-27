İYİ Parti 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayları listesi!
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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili tüm gelişmeler merak edilirken milletvekili aday adayları hakkında detaylı araştırmalar merak edildi. İYİ Parti milletvekili aday adayı listesindeki isimler de mercek altına alındı. Peki, İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesinde kimler var? İşte, İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi.
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Aday Adayı listeleri merak altına alınırken vatandaşlar İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesini araştırdı. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi İYİ Parti aday adayları isim listesinde kimler var. İşte, il il İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi ve detaylar….
Siyasi partiler milletvekili aday adayları listesini tam olarak henüz açıklanmadı. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. Tüm liste yayınlandığında liste haberimiz güncellenecektir. İşte, İYİ Parti 2023 Milletvekili Aday Adayı listesi!
1-Selim Özgökçe
2-Serkan Saygın
3-Kadir Özlek
4-Fatih Şengin
5-Nurten Taş
6-İsmail Ensari
7-Ercan Çiçek
Lütfü Türkkan, Şanbaz Yıldız, Yüksel Ercan, Sevinç Akdemir, Ercüment Şahin, Mehmet Kamil Şirin, Yadullah Aktaş, Celalettin Kurt, Özhan Öztürk, Pelin Coştur Filiz, Pelin Dönge, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Büşra Kuşcu, Aynur Vergili, Hasan Sır, Turan Atilla, Abdulkadir Erbağcı,, Ali Paşa Naipoğlu, Gökçe Nesli Kondu Çağlayan, Nilay Kurt, Mustafa Kaan Kabakoğlu, Aşkın Özön, Şakir Süloğlu, Salih Işık, Ahmet Yücel Şanlı, Savaş Eminoğlu,Güzin Aşkın Atalı, Vedat Eryetiş, Ayla İlgün, Şafak Akın, Banu Aykan, Batuhan Işık, Meşkure Kaya, Koray Topçu, Mustafa Anayurtlu, Tülay Çivi, Seda Büyükkara, Dicle Akın, Erkut Kaya, Murat Özbay, Can Ünsal Kırat, Ercan Yamen, Rahim Arslan, Arif Kartal.
18.19.20.21.22. Dönem Milletvekili Ali Er,
Özer Özel,
Av. Ali Kamış
Uluslararası Çevre Uzmanı İş İnsanı Esra Kahraman
Ekonomist Kısmet Çelik,
Nesrin Sümer,
Bedriye Ergetir,
Yüksel Çelik,
Dr. Ali Rıza Özdeniz,
Nurten Polat Yerlikaya,
Op. Dr. Mehmet Turgut,
Av. Muhammed Gülhan,
1-Ahmet Çayırlı
2-Arife Yüksekdağ
3-Aslı Öz
4-Aydın Nuh Kaya
5-Birgül Bozkurt
6-Elçin Yörükoğlu
7-Emine Çiçek
8-Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi
9-Gaye Durul
10-Gökhan Karaçoban
11-Gökhan Görmez
12-Gürhan Özcan
13-Hasan Ağırkol
14-Hasan Baytekin
15-Hasan Eryılmaz
16-Hayriye Banu Elbirler
17-İlhan Türk
18-Kazım Özsoy
19-Levent Akçay
20-Mehmet Doğan
21-Mehmet Tobin
22-Mustafa Enöz
23-Mustafa Bozdoğan
24-Nazife Bozdemir
25-Nezahat Bölge Atak
26-Nurullah Yılmazgüneş
27-Orkun Şıktaşlı
28-Özgür Seyhan
29-Rifat Pelen
30-Sedat Tetiker
31-Sinem Arslan
32-Şebnem Haşlaman
33-Turhan Tunç
34-Volkan Bozdağ
35-Zehra Bülbül