Star Tv ekranlarında yayınlanan İyi Olan Kazansın filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, İyi Olan Kazansın filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, İyi Olan Kazansın oyuncuları kimler? İyi Olan Kazansın ne anlatıyor, konusu ne? İyi Olan Kazansın oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken İyi Olan Kazansın filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, İyi Olan Kazansın oyuncuları kimler? İyi Olan Kazansın ne anlatıyor, konusu ne? İyi Olan Kazansın oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

İYİ OLAN KAZANSIN OYUNCU KADROSU!

Reese Witherspoon

Chris Pine

Tom Hardy

İYİ OLAN KAZANSIN KONUSU NE?

Tom Hardy ve Chris Pine'ın canlandırdıkları iki CIA ajanının arasındaki rekabet, aynı kadınla birlikte olduklarını anlamalarıyla daha da kızışır...