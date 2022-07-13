İyi Aile Çocuğu, senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Komedi türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Harika Avcı paylaşmıştır. İyi Aile Çocuğu nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

İYİ AİLE ÇOCUĞU NEREDE ÇEKİLDİ?

İyi Aile Çocuğu filmi Gülşah Film stüdyolarında hazırlandı. Filmin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılmıştır.

İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU NE?

Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir.

İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Cemal / Kemal

Harika Avcı - Oya

Sevil Üstekin - Ferdane

Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası

Osman F. Seden - Mafya Şefi

Nubar Terziyan - Öğretmen

Yavuz Karakaş - Tahsin

Saadet Gürses - Ayten

Nejat Gürçen - Garson

Macit Flordun - Cemal'in Adamı

Çetin Başaran - Cemal'in Adamı

Renan Fosforoğlu - Rıza

Gülten Ceylan - Nermin

Mehmet Özekit - Cemal`i büyüten kabadayı

Açelya Aytaç - Necla

Merih Fırat

Tülin Tan