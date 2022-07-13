İyi Aile Çocuğu nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
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Bugün Show TV'de 21:45'te İyi Aile Çocuğu filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, İyi Aile Çocuğu nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? merak etti. İşte ayrıntılar...
İyi Aile Çocuğu, senaryo yazarlığı ve yönetmenliğini Osman F. Seden'in üstlendiği, 1978 yapımı bir Türk filmidir. Komedi türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Harika Avcı paylaşmıştır. İyi Aile Çocuğu nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
İYİ AİLE ÇOCUĞU NEREDE ÇEKİLDİ?
İyi Aile Çocuğu filmi Gülşah Film stüdyolarında hazırlandı. Filmin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılmıştır.
İYİ AİLE ÇOCUĞU KONUSU NE?
Tek yumurta ikizi kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişmiştir. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşler'in yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir.
İYİ AİLE ÇOCUĞU OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal - Cemal / Kemal
Harika Avcı - Oya
Sevil Üstekin - Ferdane
Ali Şen - Kemal ve Cemal'in Gerçek Babası
Osman F. Seden - Mafya Şefi
Nubar Terziyan - Öğretmen
Yavuz Karakaş - Tahsin
Saadet Gürses - Ayten
Nejat Gürçen - Garson
Macit Flordun - Cemal'in Adamı
Çetin Başaran - Cemal'in Adamı
Renan Fosforoğlu - Rıza
Gülten Ceylan - Nermin
Mehmet Özekit - Cemal`i büyüten kabadayı
Açelya Aytaç - Necla
Merih Fırat
Tülin Tan