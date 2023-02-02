İyi Adamın 10 Günü fragmanı yayınlandı mı? İyi Adamın 10 Günü fragmanı izle! İyi Adamın 10 Günü fragmanı!

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İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Adamın 10 Günü filmi fragmanı yayınlandı.

İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ KONUSU NE?

İyi bir adam olarak bilinen Sadık, insan kaçakçıları ve katillerin dünyasında adalet ararken iyilikle kötülük arasındaki çizgi bulanıklaşır. Aksiyon dolu üçlemenin ilk filmi.

İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ NE ZAMAN?

İyi bir adam olmak, adaleti sağlamak için yeterli mi? Üçlemenin ilk filmi İyi Adamın 10 Günü, 10 Şubat'ta sadece Netflix'te.

İYİ ADAMIN 10 GÜNÜOYUNCULARI

Nejat İşler

Nur Fettahoğlu

Şenay Gürler

İlayda Alişan

İlayda Akdoğan

Erdal Yıldız

Ata Artman

Esra Ronabar

Barış Falay

Yurdaer Okur

Rıza Kocaoğlu

Kadir Çermik