Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Trump'ın kalp krizi nedeniyle yaşadığı dairede yaşamını yitirdiği belirtildi. Bunun üzerine Ivana Trump'ın hayatı merak edildi. Peki, Ivana Trump kimdir? Ivana Trump neden öldü? Ivana Trump kimdir, neden öldü? Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump kaç yaşındaydı, hayatı ve biyografisi nedir? Ivana Trump nereli? İşte detaylar haberimizde...

IVANA TRUMP KİMDİR?

Ivana Trump 20 Şubat 1949'da Zlín, Çekoslovakya'da dünyaya geldi. Çek iş insanı, eski Olimpiyat kayakçısı ve model olan Trump, Eski Amerikan Başkanı Donald Trump ile 1977 yılında evlendi.

Donald Trump'la evliliğinden Ivanka Trump, Eric Trump ve Donald Trump Jr. adlı 3 çocuğu olan Ivana Trump, Big Brother yarışmasının 2010 senesindeki seçmelerinde yarışmacı olarak yer almıştır.

Çekoslovakya'da komünist rejimde büyüyen Ivana Trump, Donald Trump ile 1992 yılında ayrıldı.

IVANA TRUMP NEDEN ÖLDÜ?

Eski eşinin ölüm haberini alan Donald Trump da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Ivana harika ve ilham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duyduğumuz gibi, o da onlarla gurur duyuyordu." dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Trump'ın kalp krizi nedeniyle yaşadığı dairede yaşamını yitirdiği belirtildi.