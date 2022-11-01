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Ivan Bebek kimdir, Ivan Bebek faciası nedir? Fenerbahçe'nin hangi maçını yönetmişti?

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Ivan Bebek kimdir, Ivan Bebek faciası nedir? Fenerbahçe'nin hangi maçını yönetmişti?

UEFA Avrupa liginde yoluna dolu dizgin devam eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6. maçında Ivan Bebek, dördüncü hakem olarak görev yapacak.Peki,Ivan Bebek kimdir? Fenerbahçe Dinomo Kiev müsabakası ne zaman? İşte tüm detaylar...

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UEFA Avrupa Ligi'nde son haftaya Rennes ile aynı puanda, lider olarak giren Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynanacak maça hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler'e gruptan lider çıkma konusunda kritik öneme sahip maç öncesi kötü haber geldi. Braga maçıyla hafızalarda yer edinmiş Ivan Bebek, Fenerbahçe'nin maçına atandı. Peki tartışmaların gündeminde olan hakem İvan Bebek kimdir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Ivan Bebek 30 Mayıs 1977, Rijeka doğumlu, FIFA kokartlı Hırvat profesyonel futbol hakemidir.UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarından 2007-08 sezonu'ndaki Lazio-Werder Bremen maçını ve 2008-09 sezonu'ndaki Bordeaux-CFR Cluj maçını yönetmiştir.

17 Mart 2016'da, 2015-16 UEFA Avrupa Ligi maçlarından SC Braga ile Fenerbahçe arasında Braga Belediye Stadyumu stadında oynanan maçı yöneten Bebek, Fenerbahçe takımına üç kırmızı kart ve sekiz sarı kart gösterek yoğun eleştiriler aldı. Maçın sonunda SC Braga 4-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Fenerbahçe takımı "bahis manipülasyonu" iddiasında bulunarak Ivan Bebek'in telefon trafiği ve mal varlıklarının araştırılması için UEFA'ya talepte bulundu. 12 Haziran 2016'da şikayeti değerlendiren UEFA Hakem Komitesi, elit hakem grubunda yer alan Bebek'ın sınıfını birinci kategoriye düşürdü.

Ivan Bebek kimdir, Ivan Bebek faciası nedir? Fenerbahçe'nin hangi maçını yönetmişti?

Ivan Bebek, 17 Mart 2016'da Braga ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde görev yapmış ve verdiği kararlarla Sarı-Lacivertliler'i adeta çıldırtmıştı. Fenerbahçe'nin 1 golünü ofsayt gerekçesiyle saymayan hakem Braga'nın 11. dakikada Ahmed Hassan ile bulduğu golü ofsayta rağmen verdi.

3 oyuncu soyunma odasına, Pereira tribüne

Hırvat hakem, 3 Fenerbahçeli oyuncuyu kırmızı kart ile oyundan attı. Aynı zamanda Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Pereira da 44. dakikada Bebek tarafından tribüne gönderildi.

Dinamo Kiev Fenerbahçe Avrupa Ligi B Grubu 5. maçı, 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak karşılaşma EXXEN den naklen yayınlanacak.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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