İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, işgücüne katılımı ve uyumu sağlanacak olan engelliler, kadınlar ve eski hükümlüler tarafından merak ediliyor. İUP maaşları ne zaman yatacak?

İUP HAKKINDA

18 yaşını doldurmuş, İşkur'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.

Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.

Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.

Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşkur tarafından gerçekleştirilen İşgücü Uyum Programı (İUP) maaş ödemelerinin Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Ancak, kesin ödeme tarihi İŞKUR tarafından henüz duyurulmadı. Ödeme takvimi açıklandığında, programa kayıtlı vatandaşlar maaşlarına erişebilecek.

Ancak, maaş ödemelerinin Kasım ayı içerisinde önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.