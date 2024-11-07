İUP maaşları ne kadar 2024?

Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışan pek çok vatandaş maaş ödemeleri için güncel takvimi yakından takip ediyor. Peki, İUP maaşları ne kadar 2024?

İUP MAAŞLARI NE KADAR 2024?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı.

İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aylık ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Henüz net rakamlar açıklanmadı.

Bu kapsamda resmi bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ

Mesleki Eğitim : Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.

Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

İUP, hem bireysel hem de işverenler için faydalı bir program olarak, işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynar.

İUP HAKKINDA

• 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.

• Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.

• Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.

• Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.