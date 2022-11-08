İTO seçimleri ne zaman nerede yapılacak? İTO seçimleri öncesi son durum ne?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı odalarda seçim süreci devam ediyor. Peki, Türkiye Odalar ve Borsalar Binliği seçimleri ne zaman ve nerede yapılacak? İTO seçimleri öncesi son durum ne? İşte merak edilenler...

eçimler öncesi son durum ne 640 bini aşkın üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO)seçime gidiyor. Yeniden adaylığını açıklayan İTO Başkanı Avdagiç'in karşısında yönetime talip olanlar da adaylıklarını açıklamaya başladı.Peki, İTO seçimi ne zaman ve nerede yapılacak? İTO Seçimleri öncesi son durum ne? Detaylar haberimizde …

İTO SEÇİMLERİ NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

İTO'nun 4 yılda bir yapılan seçimleri 9 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde (İDTM) gerçekleştirecek.

İTO SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri Asil ve Yedek Üye Seçimi ile Meclis Asil ve Yedek Üye Seçimi; 09 Kasım 2022 Çarşamba günü Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi Atatürk Havalimanı Karşısı, Bakırköy / İstanbul adresinde, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi uhdesinde bulunan İstanbul Fuar Merkezi içerisindeki 9, 10 ve 11 No'lu Salonlarda yapılacak, oylar sabah saat 08.00'den akşam 17.00'ye kadar kullanılacaktır.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile TOBB Asil ve Yedek Delegeleri seçimleri ise 15 Kasım 2022 Salı günü Reşadiye Caddesi No:7

Posta Kodu: 34112 Eminönü - Fatih / İstanbul adresindeki İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu'nda, 09.00-12.00 saatleri arasında yapılacaktır.

İTO SEÇİMLERİ ÖNCESİ SON DURUM NE?

ilk isim 2018 yılından bu yana İTO Başkanlığı'nı sürdüren Şekib Avdagiç. Ahmet Mahmut Ünlü'nün de desteklediği Avdagiç, hükümete yakınlığıyla biliniyor. İkinci isim, daha önceki dönemde başkan yardımcılığı yapmış olan Murat Kalsın. İTO Değişim Platformu olarak anılan ve 6'lı grupta ise henüz öne çıkan bir isim yok. Grupta Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün kardeşi; Xdeliver, Esnaf Restaurant, XKitchen gibi şirketlerin kurucusu Atilla Bingöl, İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan ve PERPA Kooperatifi ve PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir bulunuyor.

Kulislerde Sadettin Saran'ın İTO Başkanı olmak istemediği, 2023 Mayıs ayında yapılacak olan TOBB Başkanlığı'na hazırlandığı, bu nedenle de bu seçimlerde TOBB delegesine girmeyi hedeflediği dillendiriliyor.

İTO'ya yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre, 9 Kasım'da yapılacak seçimde önce komite üyeleri seçilecek. Seçilen bu 603 komite üyesi de 261 meclis üyesini seçecek. Başkanı da bu meclis üyeleri daha sonra belirleyecek