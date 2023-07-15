İtiraf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? "İtiraf" filmi hangi yıl çıktı, nerede çekildi?
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Bugün TRT 1'de Türk Sineması "İtiraf" filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etti. Peki, İtiraf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? "İtiraf" filmi hangi yıl çıktı, nerede çekildi? İşte detaylar...
FETÖ ihanetini gözler önüne seren #İtiraf 15 Temmuz Cumartesi 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek. Peki, İtiraf filmi konusu nedir? İtiraf filminin oyuncuları kimlerdir? İtiraf filmi nerede çekildi? İtiraf filmi hangi yıl çıktı? İşte ayrıntılar..
İtiraf filmi 15 Temmuz 2023 Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.
Gerçek olaylara dayanan "İtiraf" filmi, FETÖ üyelerinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, yargılanma ve tutuklanma sürecinde örgütsel davranışlarının devamlılığını işliyor.
Kemal Uçar
Can Nergis
Emrah Akduman
Hazal Çağlar
Esma Soysal