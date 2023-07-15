İtiraf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? "İtiraf" filmi hangi yıl çıktı, nerede çekildi?

Bugün TRT 1'de Türk Sineması "İtiraf" filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etti. Peki, İtiraf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? "İtiraf" filmi hangi yıl çıktı, nerede çekildi? İşte detaylar...