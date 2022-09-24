Son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından birçok kullanıcı Itır Esen kimdir? Ve Itır Esen'in tacı neden alındı? Sorularını merak etmeye başladı. Oyunculuk ve Modellik yapmakta olan Itır Esen'in tacı neden alındı? Sorusu oldukça merak edilen ve merak uyandır bir konu haline geldi. Peki, Itır Esen kimdir? Itır Esen'in tacı neden alındı? Itır Esen kaç yaşında, nereli?

MİSS Turkey 2017 güzeli seçilen Itır Esen hakkında birçok bilgi ve detay merak ediliyor. 2017 MİSS Turkey güzeli seçilen Itır Esen'in tacı neden alındı? Sorusu da sık merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki, Itır Esen kimdir? Itır Esen'in tacı neden alındı? Itır Esen kaç yaşında, nereli?

ITIR ESEN KİMDİR?

1999 yılında dünyaya gelen Itır Esen, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimine devam ediyor. 14 yaşında modellik hayatına başlayan Esen, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Küçük yaşlardan beri en büyük hayali modellik yapmak olan ve birçok dergi ve defilede yer alan güzel mankenin halası ismini de aldığı Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'dir.

Itır Esen, 1.80 olan uzun boyu sayesinde genç yaşta modellik hayatında kendini fark ettirebildi. Spora da ilgi duyan Esen, profesyonel modellik hayatına başladığı zaman spora ara verdi. Spor geçmişine da sahip başarılı model, Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi başarılı isimlerin podyumlarında boy gösterdi.

ITIR ESEN'İN TACI NEDEN ALINDI?

18 yaşında "Miss Turkey 2017" yarışmasında birincilik tacını kazanan tescilli güzel, 15 Temmuz hakkında sosyal medya hesabında paylaştığı "15 Temmuz şehitler gününü kutlamak adına sabahında regl oldum. Günü şehitlerimizin kanlarını temsilen kanayarak kutluyorum." yazısı nedeniyle tacını kaybetti ve tacı Aslı Sümen'e geçti.

Tacını kaptırmasının ardından uzun bir süre gündemde yer almayan Esen'in, Acun Ilıcalı'nın kanalında çalışmaya başlaması ve "Survivor" yarışması Youtube kanalında yapılacak program için Ilıcalı ile görüşmeleri sonrası aşk iddiaları ile gündeme geldi.