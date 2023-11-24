İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı mı ve neden kaldırıldı soruları gündeme gelirken ithalatta KDV indirimine yeni düzenleme geldi. İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisi indirim hakkı kaldırıldı mı merak ediliyor. Peki, İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı mı? İthalatta KDV indirimine yeni düzenleme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ithalatta KDV indirimiyle ilgili düzenlemeye gidildi. İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı mı ve neden kaldırıldı sorularına yanıt aranıyor. İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan KDV hakkı kaldırıldı mı merak ediliyor. İthalatta KDV indirim hakkı kaldırıldı mı? İthalatta KDV indirimine yeni düzenleme! Detaylar haberimizdedir…

İTHALATTA KDV İNDİRİM HAKKI KALDIRILDI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ithalatta KDV indirimiyle ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre, ithalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırıldı.

İTHALATTA KDV İNDİRİMİNDE YENİ DÜZENLEME

İthalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi amacıyla uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkının da kaldırılması uygun bulundu.