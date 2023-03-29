Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. 30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan önceki karara göre, ithal cep telefonlarına yaklaşık 2 bin 500 lira zam geleceği belirtilmişti. Peki, İthal cep telefonlarına gümrük fiyatına zam geldi mi? cep telefonları gümrük fiyatına zam geldi mi, kabul edildi mi?

İTHAL CEP TELEFONLARINA GÜMRÜK FİYATINA ZAM GELDİ Mİ?

Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi.

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme iptal edildi. 30 Mart'ta yürürlüğe girecek olan önceki kararın ithal cep telefonlarına 2 bin 500 lira zam olarak yansıyacağı açıklanmıştı.

TELEFONLARIN FİYATI NE KADAR ARTACAKTI?

Yeni düzenleme ile ithal edilen ve vergisiz fiyatı yaklaşık 3 bin 800 TL olan bir cep telefonu 30 Mart'tan itibaren en az 2 bin 500 TL zamlanacaktı. Buna ÖTV, KDV, TRT Bandrol ücreti gibi diğer vergiler de eklenince telefonun fiyatı 10 bin 500 TL'ye kadar çıkacaktı. Türkiye'ye gelen akıllı telefonlardan önce yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, sonra yüzde 10 TRT Bandrol ücreti kesiliyor. Ardından tüm bu rakamlar üzerinden yüzde 50 ÖTV ekleniyor. Oluşan rakamın üzerinden de yüzde 18 KDV alınarak telefonun fiyatı en az ikiye katlanıyor.