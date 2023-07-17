İtfaiye Emeklisi, Evini Boşaltmayan Emlakçıyı Protesto Ediyor

İSTANBUL İtfaiyesi'nde yıllarca çalışan 3 çocuk babası Yaşar Alper (55), emekliliğinde yaşamak amacıyla Antalya'da satın aldığı ev boşaltılmadığı için ailesiyle birlikte, daireyi kiraya veren emlakçının karşısındaki boş alana park ettiği kamyonette kalarak durumu protesto etmeye başladı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde çalışan Yaşar Alper, emekliliğinde yaşamak için Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1583 Sokakta ev aldı. Alper, 2 yıl önce evin kiraya verilmesi için emlakçı Erhan Oğuz ile iddiaya göre emekli olduğunda evini boşaltacak birine vermesi şartıyla anlaştı. Emlakçı, evi S.Ö.'ye kiraya verirken, Yaşar Alper 6 ay önce emekli olacağını ve evin boşaltılması gerektiğini emlakçı ile kiracıya söyledi. Mart ayında boşaltılması için ihtarname gönderen Yaşar Alper, evin boşaltılmaması üzerine eşi ve çocuklarını da alarak Antalya'ya geldi. Burada yaptığı görüşmelerden de sonuç alamayan Alper, emlakçının karşısındaki boş alana park ettiği kamyonette kalmaya başladı. Kamyonetin etrafına 'Emlakçı neredesin, biz sokakta kaldık' yazılı dövizler koyan Alper, durumu protesto etmeye başladı.

Evi kiralayan emlakçı Erhan Oğuz ise "Mal sahibi bize 3 yıl önce gelerek evi olduğunu ve kiraya vermemizi istedi. Biz de bir vatandaşa kiraladık. Sözleşme ve kontratını yaptık. Aralarında da anlaştılar ve oturmaya devam ettiler. Sonrasında mal sahibi EYT'den emekli olacağını kiracıya söylüyor ve kiracı da 'Ben evi şu an boşaltmam, kira sözleşmem devam ediyor' diyor. Mal sahibi de eşyalarını İstanbul'dan yükleyerek Antalya'ya geliyor. Sonra kiracıyla tartışıyorlar ve olay bana intikal ediyor. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum ama işin içinde zıtlaşma olduğu için olmadı. Ev sahibi, kiracı olmadığı zaman eve girmiş. Kiracı da o esnada eve gelince aralarında arbede çıkıyor. Kiracı olayı karakola taşıyor ve bu yüzden evden çıkmıyor. Ev sahibi de bizi protesto için eylem yapıyor. Benimle ilgili bir durum yok. Suçlamaları da kabul etmiyorum. Asıl mağdur benim" diye konuştu.