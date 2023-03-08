Bugün TRT 1'de İtalyan Yazı yabancı sinema filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler film hakkında detayları merak ediyor. Peki, İtalyan Yazı konusu nedir, oyuncuları kimler? İtalyan Yazı filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi? İşte detaylar...

TRT 1'de 8 Mart 2023 saat 22:45 'de ekranlara gelecek olan İtalyan Yazı filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, İtalyan Yazı konusu nedir, oyuncuları kimler? İtalyan Yazı filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi? İtalyan Yazı filmi hangi kanalda yayınlanacak?

İTALYAN YAZI NE ZAMAN ÇIKTI, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Made in Italy, James D'Arcy tarafından yazılan ve yönetilen bir 2020 komedi-drama filmidir (ilk uzun metrajlı yönetmenlik denemesinde). Liam Neeson, oğlu Micheál Richardson, Valeria Bilello ve Lindsay Duncan'ı canlandırıyor ve karısı bir araba kazasında öldükten sonra görüşmediği oğluyla bir villayı restore etmesi gereken bir sanatçıyı konu alıyor.

Film, Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda ve isteğe bağlı video platformlarında 7 Ağustos 2020'de IFC Films tarafından gösterime girdi.

İTALYAN YAZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

İtalyan Yazı filmi, karısından miras kalan evi satmak için arasının açık olduğu oğluyla Londra'dan İtalya'ya giden bir adamın hikayesini konu ediyor. Sanatçı olan Robert, oğlu Jack ile vefat eden karısından miras kalan evin satışını gerçekleştirmek için Londra'dan İtalya'ya gider. Baba oğul, bir zamanlar güzel vakit geçirdikleri evi terk edilmiş bir durumda bulmayı beklemez. Satıştan önce evi yenilemeye karar veren Robert ve Jack, bu süreçte ilişkilerini düzeltmeye başlar. Gelecek artık onlar için bambaşka gözükmektedir.

İTALYAN YAZI FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?