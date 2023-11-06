İtalyan yapımı Attıla süper yatı Fethiye Limanı'na geldi

İtalyan bir firma tarafından üretilen 64 metrelik Attıla, İtalyan'ın La Spaezia Limanı'ndan Fethiye Limanı'na geldi. Attıla süper yat, teknoloji ve konforu bir araya getiren inovatif tasarımıyla dikkat çekiyor.

İtalyan bir firma tarafından üretilen 64 metrelik Attıla, İtalyan'ın La Spaezia Limanı'ndan Fethiye Limanı'na geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Monaco Yacht Show'da dünyaya tanıtılan, 2019 Ağustos ayında su ile buluşan 'Attıla' süper yat, gövde tasarımı Officina Italiana Design ve iç tasarımı Francesco Paszkowski imzalarını taşıyor. İnovatif çizgisiyle teknoloji ve konforu suda buluşturan mega yatın Fethiye iskelesine 110 ton yakıt ikmali yapmak için yanaştığı öğrenildi.

Beş güvertesinden birinin yat sahibinin özel kullanımına ayrıldığı öğrenilen Attıla, geniş master süitteki yatak, 180 derecelik bir manzaraya karşı konumlanıyor. Pruvayı izleyen bu süit, özel bir güneşlenme ve havuz alanına açılıyor. Dört misafir kamarası ve VIP misafir süiti ise ana güvertede konumlanıyor. Ön güvertedeki helikopter pisti istenildiğinde geniş bir güneşlenme alanına dönüşebiliyor. Bridge'de konumlanan güneşlenme güvertesi bar, kuzine, yemek alanı, oturma alanları ve geniş jakuziyle tamamlanıyor. Akdeniz stili al fresco verandalara dönüşen arka taraftaki havuzluklar açık havada sosyalleşmenin keyfini yattaki her kişiye yaşatıyor. Fethiye iskelesinde yakıt ikmali yapılan süper yat Attıla'nın personeli de gün boyu temizlik yaparken, yatta önemli bir misafirin olup olmadığı ise öğrenilemedi. - MUĞLA