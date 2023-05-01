İtalyan turistlere takviyeli kurtarma

Karavanları yolda kalan İtalyan turistleri trafik polisleri kurtardı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde karavanları ile yolda kalan İtalyan turistlerin imdadına trafik polisleri yetişti. Turistlere akü takviyesi yapan polisler karavanı çalıştırıp turistleri yolcu etti.

Dünyaca ünlü tarih ve turizm kenti Bursa'nın İznik ilçesinde İtalyan turistlere ait karavanın aküsü bitti. İmdatlarına ise trafik polisi yetişti.

Tatil için İtalya'nın Torino şehrinden gelen çift sabah kendilerine ait karavanlarının aküsü bitince yola çıkamadı. İtalyan turist çiftin imdadına İznik İlçe Emniyetine bağlı trafik polisleri yetişti. Çiftin karavanlarına akü takviyesi yapan polisler bu güzel hareketleri ve duyarlıklarıyla herkesten takdir topladılar. Akü takviyesi sonrası karavanları çalışan İtalyan çift polislere teşekkür edip yola koyuldu.