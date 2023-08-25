İtalya'da bir otel, bikinili kadını çikolatayla kaplayıp ikram standında müşterilere sundu

İtalya'da bulunan bir otel, ikramların yapıldığı etkinlikte bikinili bir kadını çikolatayla kaplayıp müşterilere sundu. Bu durum, tatilcilerden büyük tepki aldı. Olaya tepki gösteren bir tatilci, otelin kadın figürünü bir nesne olarak sergilediğini belirtti. Otel, tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

İtalya'da bir otelin bikini giymiş bir kadını çikolata ile kaplayıp müşterilere sundu. Müşterilerden gelen tepkiler üzerine otel özür dilemek zorunda kaldı.

İKRAM STANDINDA KADINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Otelde öğleden sonra sandviçler, pasta ve hamur işleri gibi ikramların yapıldığı etkinliğe katılan tatilciler, açık büfe masasının üzerinde üzeri çikolata ile kaplı bikinili kadını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"KADINI BİR NESNE OLARAK SERGİLİYORLARDI"

Olaya tepki gösteren tatilci Federico Mazzieri tepkisini şu sözlerle dile getirdi: 14 yaşındaki kızımla birlikteydik ve gördüğümüz manzara bizi şok etti. Şaşkınlık içindeydik. Kızım bana "Baba, ne kadar iğrenç, kadınların bir şeyler başarabileceği bir ülke değil bu' dedi. Otel yönetimi ne düşünüyordu acaba? Kadın figürünü bir nesne olarak sergiliyorlardı. Kadın çikolatayla kaplıydı ve yaklaşık yarım saat boyunca orada durmuştu. Otel, bir gün önce çikolata heykeli tanıtımı yapıyordu ve ne demek istedikleri açıktı."

ÖZÜR DİLEDİLER

Otel kaynaklarına göre, kadın eğlence ekibinden 20 yaşında bir üyeydi. Otel özür açıklamasında "Öncelikle otelimizde bulunan müşterilerimize en içten özürlerimizi sunmak isteriz.' ifadelerini kullandı