İtalya voleybol takımı oyuncuları listesi! İtalya voleybol milli takım oyuncuları kimlerdir, isimleri ne? - Haberler

İtalya voleybol takımı oyuncuları listesi! İtalya voleybol milli takım oyuncuları kimlerdir, isimleri ne?
2022 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında İtalya ile karşı karşıya gelen takımımız dikkat çekerken, İtalya voleybol takımı oyuncuları listesi araştırılmakta. Peki, İtalya voleybol takımı oyuncuları listesi! İtalya voleybol milli takım oyuncuları kimlerdir, isimleri ne?
İtalya voleybol takımı oyuncuları listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. İtalya milli takım voleybol kadrosundaki oyuncular şu şekilde:
İTALYAN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI LİSTESİ
İtalya Kadın Milli Takımı 28 Kişilik Aday Kadro şöyle:
Pasörler
Isabella Di Iulio (Savino Del Bene Scandicci) – 26 (1991)
Ofelia Malinov (Foppapedretti Bergamo) – 22 (1996)
Carlotta Cambi (myCicero Volley Pesaro) – 21 anni (1996)
Alessia Orro (Unet E-Work Busto Arsizio) – 19 (1998)
Pasör Çaprazları
Serena Ortolani (Saugella Team Monza) – 31 (1987)
Anna Nicoletti (Imoco Volley Conegliano) – 22 (1996)
Camilla Mingardi (Liu Jo Nordmeccanica Modena) – 20 (1997)
Paola Egonu (Igor Gorgonzola Novara) – 19 (1998)
Silvia Nwakalor (Club Italia Crai) – 18 (1999)
Smaçörler
Lucia Bosetti (Savino Del Bene Scandicci) – 28 (1989)
Alessia Gennari (Unet E-Work Busto Arsizio) – 26 (1991)
Myriam Sylla (Foppapedretti Bergamo) – 23 (1995)
Anastasia Guerra (Pomì Casalmaggiore) – 21 (1996)
Alice Degradi (Sab Volley Legnano) – 21 (1996)
Elena Pietrini (Club Italia Crai) – 18 (2000)
Orta Oyuncular
Raphaela Folie (Imoco Volley Conegliano) – 27 (1991)
Rossella Olivotto (myCicero Volley Pesaro) – 26 (1991)
Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara) – 24 (1994)
Beatrice Berti (Unet E-Work Busto Arsizio) – 22 (1996)
Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara) – 21 (1996)
Anna Danesi (Imoco Volley Conegliano) – 21 (1996)
Alexandra Botezat (Unet E-Work Busto Arsizio) – 19 (1998)
Marina Lubian (Club Italia Crai) – 17 (2000)
Sara Fahr (Club Italia Crai) – 16 (2001)
Liberolar
Monica De Gennaro (Imoco Volley Conegliano) – 31 (1987)
Ilaria Spirito (Unet E-Work Busto Arsizio) – 24 (1994)
Beatrice Parrocchiale (Il Bisonte Firenze) – 22 (1995)
Chiara De Bortoli (Club Italia Crai) – 20 (1997)