Basketbol takımımız, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları sürecinde İtalya'da düzenlenecek Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek. Bugün İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Erkek Basketbol takımımıza büyük destek var.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Trentino Basket Cup'a ay-yıldızlıların yanı sıra İtalya, Çin ve Yeşil Burun Adaları katılacak. İtalya - Türkiye canlı izle (BASKETBOL) İtalya - Türkiye basket maçı hangi kanalda?

İTALYA - TÜRKİYE BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya – Türkiye, Trentino Cup maçı, 04-08-2023 Cuma günü S Sport, S Sport Plus, kanal(lar)ından yayınlanacak. Maçın başlama saati 21:30.

Turnuvanın maç programı şöyle:

4 Ağustos Cuma:

19.00 Çin-Yeşil Burun Adaları

21.30 Türkiye-İtalya

5 Ağustos Cumartesi:

19.00 Üçüncülük Maçı

21.30 Final Maçı

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