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İtalya- Sırbistan maçı ne zaman? İtalya- Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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İtalya- Sırbistan maçı ne zaman? İtalya- Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya ve Sırbistan arasında oynanacak olan voleybol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oluyor. Bu heyecan dolu maç sonucunda Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi de belli olmuş olacak.

İtalya ve Sırbistan voleybol takımları, önemli bir maçta karşı karşıya geliyor. Bu heyecan verici mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için, maçın yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, İtalya- Sırbistan voleybol maçı ne zaman oynanacak? Maçın tarihi ve saat bilgileri nedir?

İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Olimpiyatları kapsamında gerçekleşecek olan Kadınlar Çeyrek Final müsabakasında İtalya ile Sırbistan takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşma, 6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak.

İTALYA- SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Maçın başlama saati Türkiye saati ile 22:00 olarak belirlendi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

Polonya-Amerika Birleşik Devletleri

İtalya-Sırbistan / Çin-Türkiye

TÜRKİYE- ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Paris Olimpiyatları Sırbistan Sırbistan Voleybol Türkiye İtalya İtalya Gündem Spor Haberler

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