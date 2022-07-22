Süper Lig ve Avrupa liglerinin başlamasına günler kaldı. Taraftarlar yeni sezonun başlamasını heyecanla beklerken, liglerin yayınlanacağı platformlarda belli oldu. Peki, İtalya Serie A maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda Serie A maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu?

İTALYA SERİE A MAÇLARI 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ KANALDA OLACAK?

2022-2023 yeni sezonda İtalya Serie A maçları S Sport ekranlarında yayınlanacak. Aynı şekilde maçların özetleri de S Sport 'da olacaktır.

HANGİ LİGLERİN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA turnuvaları - EXXEN

Süper Lig - beIN SPORTS

Premier League - beIN SPORTS

LaLiga - S Sport

Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor

Serie A - S Sport

Ligue 1 - beIN SPORTS

İTALYA SERİE A HAKKINDA BİLGİLER

Serie A, İtalyan futbol liglerinin en üst seviyesidir. Ana sponsoru TIM (Telecom Italia Mobile) adındaki İtalyan telekomünikasyon şirketidir.

Avrupa ligleri içinde en zorlu liglerden biridir. 20 takım yer alır. O tarihe kadar bölgesel ligler devam ederken, Serie A 1898 yılında başlamıştır. Sezonu şampiyon bitiren takım scudetto unvanıyla anılır ve bir sonraki sezon formasında İtalyan bayrağının üç rengi olan bir arma takar.

En başarılı olan takımlar Juventus, Inter ve Milan'dır. Bunların haricinde Roma, Napoli, Fiorentina ve Lazio tanınmış diğer takımlardır. Ayrıca, her 10 şampiyonluğa bir yıldız verilmektedir. Bundan dolayı Juventus'un 3, Inter ve Milan'ın 1 yıldız takma hakkı vardır.

Sezon sonunda puan durumunda son 3 sırayı alan takımlar Serie B'ye düşer. Lig kurulduğundan bu yana küme düşmeyen tek takım ise Inter'dir.

S SPORT FREKANS DEĞERLERİ KAÇTIR?

S Sport frekans değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Frekans : 12188

Polarizasyon : Vertical (dikey)

Symbol oranı : 27500

FEC değeri : 5/6

Diğer kanallarda: