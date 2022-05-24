İtalya Serie A gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu İtalya Serie A liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? - Haberler

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İtalya Serie A gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu İtalya Serie A liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var?

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İtalya Serie A gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu İtalya Serie A liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var?

Liglerinin bitiminin ardından gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Sezon sonunda gol kralı olan futbolcuya ödül veriliyor. Peki, İtalya Serie A gol ve asist kralları kimdir? İtalya liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonunda en çok gol atan ve en çok asist yapan futbolcu kimlerdir? İşte detaylar...

2021-2022 futbol sezonunun bitimiyle birlikte 6 büyük ligin gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Peki, İtalya Serie A gol ve asist kralları kimdir? 2021-2022 sezonu İtalya Serie A liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Gol ve asist krallığı ilk 10 liste sizlerle...

İTALYA SERİE A'DA GOL VE ASİST KRALI KİMLER OLDU?

2021-2022 sezonu İtalya Serie A'da gol kralı 27 golle Ciro Immobile oldu.

2021-2022 sezonu İtalya Serie A'da asist kralı 14 asistle Domenico Berardi oldu.

İTALYA SERİE A GOL VE ASİST KRALLIĞI LİSTESİ (İLK 10)

İtalya Serie A 2021-2022 sezonu Gol Krallığı Listesi:

  1. Ciro Immobile : 31 maçta 27 gol
  2. Dusan Vlahovic : 36 maçta 24 gol
  3. Lautaro Martinez : 35 maçta 22 gol
  4. Giovanni Simeone : 36 maçta 17 gol
  5. Tammy Abraham : 36 maçta 16 gol
  6. Gianluca Scamacca : 36 maçta 16 gol
  7. Domenico Berardi : 33 maçta 15 gol
  8. Victor Osimhen : 27 maçta 14 gol
  9. Marko Arnautovic : 33 maçta 14 gol
  10. Gerard Deulofeu : 34 maçta 13 gol

İtalya Serie A 2021-2022 sezonu Asist Krallığı Listesi:

  1. Domenico Berardi : 33 maçta 14 asist
  2. Hakan Çalhanoğlu : 34 maçta 12 asist
  3. Nicolo Barella : 36 maçta 12 asist
  4. Luis Alberto : 34 maçta 10 asist
  5. Antonio Candreva : 36 maçta 10 asist
  6. Sergej Milinkovic-Savic : 37 maçta 10 asist
  7. Lorenzo Insigne : 32 maçta 9 asist
  8. Rafael Leao : 34 maçta 9 asist
  9. Luis Muriel : 27 maçta 8 asist
  10. Jordan Veretout : 36 maçta 8 asist

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