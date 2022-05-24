İtalya Serie A gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu İtalya Serie A liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? - Haberler

2021-2022 futbol sezonunun bitimiyle birlikte 6 büyük ligin gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Peki, İtalya Serie A gol ve asist kralları kimdir? 2021-2022 sezonu İtalya Serie A liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Gol ve asist krallığı ilk 10 liste sizlerle...

İTALYA SERİE A'DA GOL VE ASİST KRALI KİMLER OLDU?

2021-2022 sezonu İtalya Serie A'da gol kralı 27 golle Ciro Immobile oldu .

2021-2022 sezonu İtalya Serie A'da asist kralı 14 asistle Domenico Berardi oldu .

İTALYA SERİE A GOL VE ASİST KRALLIĞI LİSTESİ (İLK 10)

İtalya Serie A 2021-2022 sezonu Gol Krallığı Listesi:

Ciro Immobile : 31 maçta 27 gol Dusan Vlahovic : 36 maçta 24 gol Lautaro Martinez : 35 maçta 22 gol Giovanni Simeone : 36 maçta 17 gol Tammy Abraham : 36 maçta 16 gol Gianluca Scamacca : 36 maçta 16 gol Domenico Berardi : 33 maçta 15 gol Victor Osimhen : 27 maçta 14 gol Marko Arnautovic : 33 maçta 14 gol Gerard Deulofeu : 34 maçta 13 gol

İtalya Serie A 2021-2022 sezonu Asist Krallığı Listesi:

Domenico Berardi : 33 maçta 14 asist Hakan Çalhanoğlu : 34 maçta 12 asist Nicolo Barella : 36 maçta 12 asist Luis Alberto : 34 maçta 10 asist Antonio Candreva : 36 maçta 10 asist Sergej Milinkovic-Savic : 37 maçta 10 asist Lorenzo Insigne : 32 maçta 9 asist Rafael Leao : 34 maçta 9 asist Luis Muriel : 27 maçta 8 asist Jordan Veretout : 36 maçta 8 asist

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