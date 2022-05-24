İtalya Serie A gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu İtalya Serie A liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? - Haberler

İtalya Serie A gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu İtalya Serie A liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var?
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Liglerinin bitiminin ardından gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Sezon sonunda gol kralı olan futbolcuya ödül veriliyor. Peki, İtalya Serie A gol ve asist kralları kimdir? İtalya liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonunda en çok gol atan ve en çok asist yapan futbolcu kimlerdir? İşte detaylar...
2021-2022 futbol sezonunun bitimiyle birlikte 6 büyük ligin gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Peki, İtalya Serie A gol ve asist kralları kimdir? 2021-2022 sezonu İtalya Serie A liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Gol ve asist krallığı ilk 10 liste sizlerle...
İTALYA SERİE A'DA GOL VE ASİST KRALI KİMLER OLDU?
2021-2022 sezonu İtalya Serie A'da gol kralı 27 golle Ciro Immobile oldu.
2021-2022 sezonu İtalya Serie A'da asist kralı 14 asistle Domenico Berardi oldu.
İTALYA SERİE A GOL VE ASİST KRALLIĞI LİSTESİ (İLK 10)
İtalya Serie A 2021-2022 sezonu Gol Krallığı Listesi:
- Ciro Immobile : 31 maçta 27 gol
- Dusan Vlahovic : 36 maçta 24 gol
- Lautaro Martinez : 35 maçta 22 gol
- Giovanni Simeone : 36 maçta 17 gol
- Tammy Abraham : 36 maçta 16 gol
- Gianluca Scamacca : 36 maçta 16 gol
- Domenico Berardi : 33 maçta 15 gol
- Victor Osimhen : 27 maçta 14 gol
- Marko Arnautovic : 33 maçta 14 gol
- Gerard Deulofeu : 34 maçta 13 gol
İtalya Serie A 2021-2022 sezonu Asist Krallığı Listesi:
- Domenico Berardi : 33 maçta 14 asist
- Hakan Çalhanoğlu : 34 maçta 12 asist
- Nicolo Barella : 36 maçta 12 asist
- Luis Alberto : 34 maçta 10 asist
- Antonio Candreva : 36 maçta 10 asist
- Sergej Milinkovic-Savic : 37 maçta 10 asist
- Lorenzo Insigne : 32 maçta 9 asist
- Rafael Leao : 34 maçta 9 asist
- Luis Muriel : 27 maçta 8 asist
- Jordan Veretout : 36 maçta 8 asist
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