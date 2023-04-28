İtalya Seçim Sonuçları 2023: İtalya'da seçimi kim kazandı 2023? İtalya seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday 1. oldu? İtalya'da hangi parti 1.?

2023 seçimleri yurt dışında başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ülkede seçimi kim kazandı merak edildi. Özellikle İtalya'da seçimi kim kazandı, Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı araştırılması yapılıyor. Peki, İtalya'da seçimi kim kazandı 2023? İtalya ve illeri seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 CB seçimlerinde İtalya'da hangi parti 1. oldu? İşte 2023 İtalya seçim sonuçları...

Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen sonuçlar için vatandaşlar hangi ülkede kim birinci gidiyor merak ediyor. Seçim sonuçları merak edilen ülkelerin başında İtalya gelmektedir. Peki, İtalya ve illeri seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 CB seçimlerinde İtalya'da hangi parti 1. oldu? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İtalya'da kim yüzde kaç oy aldı? İtalya'da seçimi kim kazandı 2023? İşte detaylar...

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI MI?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında, yurt dışı temsilciliklerinde ve belirlenen havalimanlarında kullanabilecek.

YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yurt dışında, 3 milyon 416 bin 98 seçmen oy kullanacak. Gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kuruldu. Kapıkule'ye giriş, çıkış ve gar olmak üzere 3, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarına ise 1'er sandık kuruldu.

YURT DIŞI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

Yurt dışı seçim sonuçları henüz açıklanmadı. Yurt dışında Gümrük kapılarında oy verme 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. Buna göre oy verme işlemi halen devam ettiği için henüz yurt dışında oy oranları % kaç ve hangi parti 1. geldi bilinmemektedir.

İTALYA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI 2023?

2023 seçimlerde yurt dışı oy verme işlemi henüz tamamlanmamıştır. Oy verme işlemi halen devam ettiği için İtalya'da seçimi kim kazandı, hangi parti 1. geldi ve hangi aday 1. oldu bilinmemektedir . Özellikle sosyal medyada yer alana İtalya'da "X adayı 1. geldi" veya "X partisi 1. geldi" gibi paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Dediğimiz gibi yurt dışı oy verme işlemleri halen devam ediyor. Bu yüzden dış ülkelerde kimin kazandığı bilinmemektedir ve konu hakkında YSK tarafından açıklanan resmi bir veri bulunmamaktadır.

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2018 SEÇİMLERİNDE İTALYA'DA SEÇİMİ KİM KAZANMIŞTI?

En son yapılan 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İtalya'da %42.8 oy oranı ile Muharrem İnce 1. gelmişti. 2. sırada ise %31.9 oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan bulunuyordu.