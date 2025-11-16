Haberler

İtalya Norveç şifresiz CANLI izleme linki var mı? İtalya Norveç maçı hangi kanalda?

İtalya Norveç şifresiz CANLI izleme linki var mı? İtalya Norveç maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
İtalya ile Norveç, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önemli bir mücadelede sahne alacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayımlanacağını, yayın saatini ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

2026 Dünya Kupası Eleme maçında kozlarını paylaşacak olan İtalya ve Norveç arasındaki bu kritik karşılaşma, sporseverlerin gündeminde. Maçı izlemek isteyenler, yayın bilgileri ve erişim seçenekleri hakkında detayları merak ediyor. İtalya Norveç şifresiz CANLI izleme linki var mı? İtalya Norveç maçı hangi kanalda?

İTALYA VS NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

16 Kasım 2025 tarihinde oynanacak İtalya–Norveç 2026 Dünya Kupası Eleme karşılaşması, Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

EXXEN CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen yayını; numaralı kanallar, Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar aracılığıyla şifreli olarak izlenebilir.

İTALYA–NORVEÇ MAÇI HANGİ GÜN?

Bu önemli eleme mücadelesi, 16 Kasım Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

İTALYA–NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22.45'te çalacak.

İTALYA–NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Milan'da bulunan dünyaca ünlü Stadio Giuseppe Meazza'da oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
