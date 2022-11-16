İtalya'nın toplam kaç dünya kupası var? İtalya milli takımı toplam kaç Dünya Kupası aldı? İtalya'nın kaç Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor?

FIFA 2022 Dünya Kupası yaklaşırken hangi takımın toplam kaç kupası var merak ediliyor. Merak edilen ülke takımlarının başında İtalya yer alıyor. Peki, İtalya kaç dünya kupası aldı? İtalya milli takımının toplam kaç Dünya Kupası Şampiyonluğu var? İtalya'nın toplam kupa sayısı kaç? İtalya'nın toplam kaç dünya kupası var? İtalya'nın toplam dünya kupası sayısı ne? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Tunuva başlamadan önce takımların kaç dünya kupasına sahip olduğu merak ediliyor. Peki, İtalya kaç dünya kupası aldı? İtalya'nın toplam kaç Dünya Kupası var?

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014) İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006) Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986) Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018) Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950) İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

1 Dünya Kupası aldı (1966) İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

İTALYA'NIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

İtalya millî futbol takımı 1934, 1938, 1982 ve 2006 yılında Dünya Kupası'nı kazanmıştır. İtalya'nın toplamda 4 dünya kupası şampiyonluğu vardır.

İTALYA DÜNYA KUPASI TARİHÇESİ

İtalya millî futbol takımı, futbolda Dünya'nın en iyi millî takımları içerisinde yer alır. Azzurri (Türkçesi gökmavililer) lakaplı İtalya millî futbol takımı sonuncusu 2006 yılında olmak üzere 4 kez FIFA Dünya Kupası'nı kazanma başarısını göstermiştir. Dünya Kupası'nı 5 kez kazanan Brezilya'dan sonra bu kupayı en çok kazanan 2. takımdır.

İtalya millî futbol takımı, ilk FIFA Dünya Kupası olan 1930'dan sonra yapılan 1934 Dünya Kupası'nın yanı sıra 1938 ve 1982'de Dünya'nın En Büyüğü olmuştur. 1970 ve 1994 Dünya Kupaları'nda finalde şampiyonluğu Brezilya'ya kaptıran Gökmavililer, 1990 yılında kendi ülkelerinde düzenlenen Dünya Kupası'nda da Dünya Üçüncülüğü unvanını elde etmişlerdir. 1968 yılında Avrupa Şampiyonluğu kupasını kaldıran takım 2000 yılında düzenlenen kupayı finalde Fransa'ya yenilerek kaybetmiştir. İtalya Genç Takımı da, Olimpiyat Oyunları'nda 1936 yılında altın madalya, 1928 ve 2004'te ise gümüş madalya kazanmıştır.

2006'daki dünya şampiyonluğunun ardından İtalya, katıldığı 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda aynı başarıyı tekrarlayamayarak çeyrek finalde elendi. Yine de İtalya, turnuvadaki diğer bütün maçlarında 90 dakikanın sonunda sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyon olan İspanya'ya, ancak penaltı atışları ile boyun eğdi. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından Roberto Donadoni'nin yerine İtalya millî takımının başına 2006'daki şampiyonluğun mimarı Marcello Lippi yeniden getirildi. Lippi yönetimindeki İtalya, 10 maçta 7 galibiyet ve 3 galibiyet alarak, 2010 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Ancak, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'na ilk turda alınan 1 galibiyet ve 2 yenilgi sonrası erken veda eden İtalya, Dünya Kupası'nda da 2 beraberlikle 1 mağlubiyet alarak ilk turda elendi. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde İngiltere'yi, yarı finalde ise Almanya'yı eleyen İtalya, finalde İspanya'ya 4-0 kaybetti. 2013 FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde tekrar İspanya ile karşılaşan İtalya, golsüz tamamlanan maçı penaltılarda 7-6 kaybederek üçüncülük maçı oynamak zorunda kaldı ve turnuvayı Uruguay'ın önünde 3. sırada tamamladı. 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinden mağlubiyet yüzü görmeden çıkan İtalya, 2014 FIFA Dünya Kupası grup maçlarında İngiltere galibiyetinin ardından gelen 1-0'lık Kosta Rika yenilgisiyle büyük şok yaşadı. Son grup maçında ise Uruguay'a kaybedip kupadan elendi. Turnuva sonrası Prandelli'nin yerine geçen Antonio Conte yönetimindeki İtalya, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda önceki şampiyon İspanya'yı 2-0 yenerek Almanya ile eşleşti. Ancak çeyrek finalde Almanya'ya 1-1 tamamlanıp penaltılara giden maçta 6-5 kaybederek elendi.

FIFA sıralamasında 17. sırada yer aldığı için ikinci torbadan 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri gruplarına giren İtalya, Conte'nin ayrılmasının ardından takımın başına geçen Gian Piero Ventura'nın yönetiminde İspanya'nın ardından grubu 2. sırada tamamladı. Baraj maçları kapsamında ilk maçta 1-0 yenildiği İsveç ile kendi sahasında golsüz berabere kalan İtalya, 1958 FIFA Dünya Kupası'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine gidemedi. Bu maçın ardından takımın tecrübeli isimlerinden Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Daniele De Rossi ve kaptan Gianluigi Buffon millî takımı bıraktıklarını açıkladı. Bu başarısızlık üzerine Kasım 2017'de teknik direktör Gian Piero Ventura'nın görevine son verilirken Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio görevinden istifa etti. Şubat 2018'de takımın başına geçici olarak Luigi Di Biagio getirilince önceki kararlarına rağmen Buffon ve Chiellini İtalya'nın hazırlık maçları kadrolarına çağrıldı. Nisan 2018'de İtalya, FIFA sıralamasında 6 basamak birden düşerek tarihinin en kötü derecesi olan 20.'liğe geriledi. Mayıs 2018'de Roberto Mancini'nin takımın başına geçerken 2018 FIFA Dünya Kupası'nın oynanmasının ardından İtalya FIFA sıralamasında 21.'liğe kadar geriledi. Ancak, Mancini yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak turnuvaya katılma hakkı elde eden İtalya, ülke tarihine geçerek ilk kez Avrupa Şampiyonası elemelerinde üst üste 10 galibiyet aldı.

Dünya futboluna Roberto Baggio, Dino Zoff, Paolo Rossi, Franco Baresi, Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero gibi birçok yıldız kazandırmışlardır.

İtalya millî takımı formasını en çok 163 kezle Gianluigi Buffon giymiştir. Millî takım için en fazla golü ise Luigi Riva (35) kaydetmiştir.