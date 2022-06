İtalya marşı sözleri! İtalya milli takım marşı Türkçe çevirisi - İtalya milli marşı sözleri Türkçe çevirisi tam metin! - Haberler

İtalya marşı sözleri! İtalya milli takım marşı Türkçe çevirisi başlıkları araştırılan konular arasında yer alıyor. EURO 2020, FIFA 2022 ve Finalissima İtalya-Arjantin kapsamında karşı karşıya gelen takımların maçları büyük merakla takip ediliyor. İşte, İtalya milli marşı sözleri Türkçe çevirisi tam metni!

İTALYA MARŞININ KABULÜ

Inno di Mameli (Il Canto degli Italiani, "İtalyanların Şarkısı"), İtalya'nın 1946'dan beri kullanılan millî marşıdır. Daha çok L'inno di Mameli ("Mameli'nin İlahisi") olarak bilinir ve çoğu yerde giriş sözlerinden dolayı Fratelli d'Italia ("İtalya'nın Kardeşleri") olarak geçer.

Marşın sözleri 1847 sonbaharında Cenova'da, o zamanlar henüz 20 yaşında olan (ölümünden iki yıl önce) Goffredo Mameli tarafından, İtalyan Bağımsızlık Savaşı'nın yolunu açan millî birlik mücadelesi sırasında yazılmıştır.

İki ay sonra, yine bir Cenovalı olan Michele Novaro tarafından Torino'da bestelenmiştir. Birleşme döneminde çok meşhur olan şarkı, bu popülerliğini daha sonra da devam ettirmiştir.

12 Ekim 1946'da İtalya resmen cumhuriyet oldu ve Il Canto degli Italiani fiili olarak millî marş kabul edildi. Ancak bu karar ancak 17 Kasım 2005'te, neredeyse 60 yıl sonra resmileştirildi.

Güfte: Goffredo Mameli, 1847

Beste: Michele Novaro, 1847

Kabul tarihi: 12 Ekim 1946 (de facto)

İTALYA MİLLİ MARŞI İTALYANCA

Fratelli d'Italia,

l'Italia s'è desta,

dell'elmo di Scipio

s'è cinta la testa.

Dov'è la Vittoria?

Le porga la chioma,

ché schiava di Roma

Iddio la creò.

Fratelli d'Italia,

l'Italia s'è desta,

dell'elmo di Scipio

s'è cinta la testa.

Dov'è la Vittoria?

Le porga la chioma,

ché schiava di Roma

Iddio la creò.

Stringiamci a coorte,

siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

l'Italia chiamò.

Stringiamci a coorte,

siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

l'Italia chiamò, sì!

İTALYA MARŞI SÖZLERİ İNGİLİZCE ÇEVİRİSİ

Brothers of Italy,

Italy has awoken,

Bound Scipio's helmet

Upon her head.

Where is Victory?

Let her offer her locks to [Italy],

Slave of Rome

God created her.

Brothers of Italy,

Italy has awoken,

Bound Scipio's helmet

Upon her head.

Where is Victory?

Let her offer her locks to [Italy] ,

Slave of Rome

God created her.

Let us join in a cohort,

We are ready to die.

We are ready to die,

Italy has called.

Let us join in a cohort,

We are ready to die.

We are ready to die,

Italy has called, yes!

İTALYA MİLLİ MARŞI TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

İtalya marşının genellikle söylenen iki iki bölümünün Türkçe tercümesi ise şöyle:

İtalya'nın kardeşleri,

İtalya uyandı,

Scipio'nun kaskıyla

Kafasını sardı.

Viktorya nerede?

İzin verin başını eğsin,

Tanrı onu

Roma'nın kölesi yaptığı için.

*

İzin verin tabura katılalım,

Ölmeye hazırız.

Ölmeye hazırız,

İtalya çağırdı.

İzin verin tabura katılalım,

Ölmeye hazırız.

Ölmeye hazırız

İtalya çağırdı, evet!

Haberler.com - Gündem