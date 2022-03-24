İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya - Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya - Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya - Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi?

Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen İtalya - Kuzey Makedonya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İtalya - Kuzey Makedonya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada İtalya - Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İtalya - Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi? İtalya - Kuzey Makedonya maçı hakemi kim? İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

İtalya - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı, 23.02.2022 Perşembe bugün saat 22.45'te başlayacak.

İtalya - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı S Sport'tan yayınlanacak.

İtalya - Kuzey Makedonya maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

Haberler.com - Gündem

Dünya Kupası, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title