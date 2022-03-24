İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya - Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi?

Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada İtalya - Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İtalya - Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi? İtalya - Kuzey Makedonya maçı hakemi kim? İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı, 23.02.2022 Perşembe bugün saat 22.45'te başlayacak.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı S Sport'tan yayınlanacak.

İTALYA - KUZEY MAKEDONYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya - Kuzey Makedonya maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

Haberler.com - Gündem