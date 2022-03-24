İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya - Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi?
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Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen İtalya - Kuzey Makedonya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İtalya - Kuzey Makedonya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada İtalya - Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İtalya - Kuzey Makedonya maçı şifresiz mi? İtalya - Kuzey Makedonya maçı hakemi kim? İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
İtalya - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı, 23.02.2022 Perşembe bugün saat 22.45'te başlayacak.
İtalya - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Eleme maçı S Sport'tan yayınlanacak.
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