İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente kimdir? Elena Clemente, görevi ne?

İtalya Başkonsolosu Elena Clemente bugün MasterChef'e konuk oldu. Diplomat isim hakkında detaylar araştırılırken İtalya Başkonsolosu Elena Clemente kimdir? Elena Clemente, görevi ne, merak edildi.

Buenos Aires, Kabil, Kudüs ve Farnesina gibi pek çok yerde görev yapan İtalya Başkonsolosu Elena Clemente, bugün MasterChef'e konuk oldu. Peki, İtalya Başkonsolosu Elena Clemente kimdir? Elena Clemente, görevi ne?

İTALYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU ELENA CLEMENTE KİMDİR?

1975 yılında Pordenone'de doğan Clemente , Trieste Üniversitesi'nin uluslararası ve diplomatik bilimler bölümünden mezun oldu ve 2002 yılında diplomatik kariyerine başladı.

Farnesina'daki ilk pozisyonlar Sahra Altı Afrika Ülkeleri Genel Müdürlüğü ve Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü'ndedir . Yurtdışındaki ilk görevi Buenos Aires'te oldu : 2008 yılında Arjantin ofisinde Konsolosluk görevini yürüttü ve Ekim 2010'da Kabil'e Birinci Sekreter olarak atandığında bu görevinden ayrıldı .

2012 yılında Konsolos Yardımcılığı görevleri ile Kudüs Başkonsolosluğu'nda bulundu ; Ertesi yıl Konsolosluk görevlerine onaylandı . 2016 yılında Farnesina'ya geri döndü ve bu kez doğrudan Siyasi ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü'ne rapor verdi; 2018'de doğrudan Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü'ne rapor verdi ve 2019'dan beri Ofis I'in başkanıydı.