İTALYA İSRAİL'E DESTEK VERİYOR MU? İsrail-Filistin savaşında İtalya kimin yanında? İsrail'e destek veren ülkeler hangisi?

"İsrail- Filistin savaşında İtalya kimin yanında? İsrail'e destek veren ülkeler hangisi?" Merak edilen konuların başında geliyor. Avrupa'da 5 ülke, İsrail'in kendini savunmasını sağlamak ve sonunda barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak için müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde olacaklarına dair bir mesaj paylaştı. Peki ama İsrail- Filistin savaşında İtalya kimin yanında? İsrail'e destek veren ülkeler hangisi?

İTALYA İSRAİL'E DESTEK VERİYOR MU?

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri, "Önümüzdeki günlerde, İsrail'in kendini savunabilmesini sağlamak ve nihayetinde barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak için müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde kalacağız." mesajını paylaştı. Liderler, İsrail'e olan desteklerini vurgularken, Hamas'ı ve onun iğrenç terör eylemlerini kesin bir dille kınadılar.

"Liderler, terörün hiçbir gerekçesi veya meşruiyeti olmadığını ve bu tür eylemlerin evrensel olarak kınanması gerektiğini kesin bir şekilde ifade etti.

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞINDA İTALYA KİMİN YANINDA?

Liderler, terörün haklı bir nedeninin olmadığını ve bu tür eylemlerin tüm dünya tarafından kınanması gerektiğini belirttiler ve Hamas'ın son dönemde evlerde aileleri öldürme, müzik festivalinde eğlenen 200'den fazla genci öldürme ve rehin tutulan yaşlı kadınları, çocukları ve tüm aileleri kaçırma gibi dehşet dolu eylemlerini hatırlattılar.

"Liderler, "Filistin halkının meşru taleplerinin farkındayız ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için adalet ve özgürlük önlemlerini destekliyoruz. Ancak Hamas'ın bu talepleri temsil etmediği ve Filistin halkına sadece daha fazla terör ve kan dökme sunmadığı açıktır" değerlendirmesinde bulundular.

İSRAİL'E DESTEK VEREN ÜLKELER HANGİSİ?

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail-Filistin çatışmasını ele almak için yaptıkları görüşmenin ardından ortak bildiri yayımladı. Batılı liderler, İsrail'in kendini savunmasını sağlamak ve sonunda barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak amacıyla gelecek günlerde müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde olacakları bir mesajla açıklamayı tamamladılar.