İtalya - İngiltere ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart İtalya - İngiltere maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
Gündem Haberleri
Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İtalya - İngiltere maçı oldu. Peki, İtalya - İngiltere ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart İtalya - İngiltere maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İtalya - İngiltere maçı ne zaman başlayacak? İtalya - İngiltere maçının özeti nerede yayınlanır? İtalya - İngiltere maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İtalya - İngiltere maçı olacak. Peki, İtalya - İngiltere ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart İtalya - İngiltere maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
İtalya - İngiltere UEFA Euro 2024 Eleme maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.
Maçı S Sport + ve S Sport 2 üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Napoli'da, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.