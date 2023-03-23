İtalya - İngiltere ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart İtalya - İngiltere maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İtalya - İngiltere maçı oldu. Peki, İtalya - İngiltere ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart İtalya - İngiltere maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İtalya - İngiltere maçı ne zaman başlayacak? İtalya - İngiltere maçının özeti nerede yayınlanır? İtalya - İngiltere maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...