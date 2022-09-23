İtalya - İngiltere maçı ne zaman, hangi kanalda? İtalya - İngiltere maçı saat kaçta? İtalya - İngiltere maçı şifresiz canlı izle!

İtalya - İngiltere maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Futbol heyecanı İtalya - İngiltere maçıyla devam ediyor. İtalya - İngiltere karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, İtalya - İngiltere maçı hangi kanalda? İtalya - İngiltere maçı saat kaçta? İtalya - İngiltere maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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İTALYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İtalya - İngiltere arasında Giuseppe Meazza Stadyumunda oynanacak mücadele 23 Eylül Cuma günü S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya - İngiltere arasındaki mücadele 23 Eylül Cuma günü saat 21:45'de S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA - İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LER!

İtalya: Donnarumma, Spinazzola, Mancini, Calabria, Bastoni, Cristante, Barella, Frattesi, Gnonto, Politano, Raspadori

İngiltere: Ramsdale; James, Tomori, Maguire; Trippier, Rice, Bellingham, Chilwell; Sterling, Kane, Foden