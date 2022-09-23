İtalya - İngiltere maç özeti (VİDEO) İtalya - İngiltere maç özeti izle! Braga maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi C grubu maçında İtalya - İngiltere karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele -'lık - galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte İtalya - İngiltere maç özeti! İtalya - İngiltere maç özeti izle (VİDEO) İtalya-İngiltere maçı kaç kaç bitti?

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UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Avrupa'da yer alan birbirinden güçlü ekipler Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadele sergiliyor. UEFA Avrupa Uluslar Ligi C grubu maçında İtalya - İngiltere karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı - sonuçla - kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte İtalya - İngiltere maç özeti! İtalya - İngiltere maç özeti izle (VİDEO)

MAÇIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ÖZET BURADA YER ALACAK!

İtalya - İngiltere maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

İTALYA - İNGİLTERE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İtalya - İngiltere maçı, - -'lık üstünlüğü ile sona erdi.