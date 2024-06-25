İTALYA- HIRVATİSTAN MAÇINDAN KARELER #9917 İtalya- Hırvatistan maçını kim kazandı? B grubundan kim çıktı?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda Hırvatistan ile İtalya takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Peki, İtalya- Hırvatistan maçını kim kazandı? B grubundan kim çıktı?

İTALYA- HIRVATİSTAN MAÇINI KİM KAZANDI?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda Hırvatistan ile İtalya takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hırvatistan ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna yükselen İtalya'da oyuncular sevinç yaşadı.