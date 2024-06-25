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İtalya- Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? İtalya gruptan çıktı mı?

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İtalya ve Hırvatistan arasında oynanan futbol maçının sonucu merak ediliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'nun 3. maçında Hırvatistan ile İtalya 1-1 berabere kaldı. İtalya, topladığı 4 puanla gruptan çıkmayı başardı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nun 3. maçında Hırvatistan ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla İtalya, topladığı 4 puanla gruptan çıktı. Peki, İtalya- Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? İtalya gruptan çıktı mı?

İTALYA- HIRVATİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü haftasında B Grubu'nda Hırvatistan ile İtalya, Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin düdük çaldığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Hırvatistan, Luka Modric'in 55. dakikada kaydettiği gol 1-0 öne geçti. 90+8. dakikada Mattia Zaccagni'nin golüyle İtalya beraberliği yakaladı ve maç 1-1 berabere bitti.

İtalya- Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? İtalya gruptan çıktı mı?

İTALYA GRUPTAN ÇIKTI MI?

Bu sonuçla İtalya, topladığı 4 puanla gruptan çıkmayı başardı.

İtalya- Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? İtalya gruptan çıktı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hırvatistan İtalya Futbol Spor Gündem Spor Haberler

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