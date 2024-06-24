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İtalya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ikide iki yapan İspanya'nın durumu da netleşti. Peki, gruptan çıkmayı garantiledi. İtalya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti?

Turnuvada B Grubu'nda ikinci maç takviminde Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya- İtalya karşı karşıya geld ve puan durumunda kritik tablo oluştu. Peki, İtalya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?

İTALYA GRUPTAN ÇIKTI MI?

Üçüncü maçların programı

B Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

24 Haziran Pazartesi:

22.00 Arnavutluk- İspanya (Düsseldorf Arena)

22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig)

B Grubu puan durumu:

İtalya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ikide iki yapan İspanya gruptan çıkmayı garantiledi.

İtalya, Hırvatistan veArnavutluk'un durumu 3.maç sonrası netleşecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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